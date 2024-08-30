Швейцарія обрала місто, у якому проведуть «Євробачення-2025»

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Швейцарія обрала Базель містом-господарем 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у 2025 році. Це третє за величиною місто Швейцарії.

Про це повідомила Європейська спілка радіомовлення і телебачення.

Гранд-фінал «Євробачення-2025» відбудеться 17 травня, а півфінали проведуть 13 і 15 травня.

Базель вперше прийматиме пісенний конкурс «Євробачення». Перше «Євробачення» пройшло 24 травня 1956 року у швейцарському Лугано. Тоді в конкурсі брали участь лише сім країн. Удруге Швейцарія проводила «Євробачення» у 1989 році в Лозанні.

«Завдяки унікальному поєднанню традицій та інновацій Базель відображає дух пісенного конкурсу Євробачення», — описує місто виконавчий супервайзер пісенного конкурсу «Євробачення» Мартін Остердал.

Швейцарія приймає «Євробачення-2025» завдяки перемозі виконавця Nemo з піснею “ The Code” на «Євробаченні-2024».