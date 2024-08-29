Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату Україною першого F-16

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Генеральний штаб ЗСУ 29 серпня офіційно підтвердив втрату Україною першого винищувача F-16.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

«Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув», — йдеться в повідомленні.

Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія Міноборони, яка працює в районі падіння літака.

Що передувало

26 серпня про втрату Україною першого винищувача F-16 повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела. Медіа пише, що літак не збивала Росія, хоча інцидент стався під час масованих російських ракетних обстрілів 26 серпня. Швидше за все, катастрофа сталася внаслідок «помилки пілота».

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що Україна використала F-16 для відбиття атаки 26 серпня.

Повітряне командування «Захід» Повітряних сил ЗС України згодом повідомило, що 26 серпня загинув льотчик Олексій Месь. Він під час відбиття російського удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Про його смерть кількома днями раніше повідомляв і мер Луцька Ігор Поліщук, однак згодом видалив цю інформацію, хоча вона залишилась у новинах волинських медіа.

CNN пише, що саме Месь пілотував винищувач F-16, який потрапив в катастрофу. Однак, на відміну від WSJ, джерела CNN в ЗСУ не вважають, що причиною інциденту була помилка пілота.