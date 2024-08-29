США і Китай не досягли «жодного прогресу» щодо припинення війни в Україні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван зустрівся в Пекіні з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сторони не досягли «жодного прогресу» в питанні припиненні війни Росії проти України.
Про це сказав Джейк Салліван, передає Associated Press.
Американська й китайська сторони обговорювали підтримку Китаєм Росії, тому що аналіз Сполучених Штатів показує, що КНР експортує технології, які Росія використовує для виробництва ракет, танків та іншої зброї.
Зустріч Сі Цзіньпіна і Джейка Саллівана проводили, щоб «підтримувати відкритість комунікацій між двома державами», оскільки відносини Китаю і США стають дедалі більш напруженими.
Радника президента США Джо Байдена з питань національної безпеки також проводив зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.
Пекін і Вашингтон також планують найближчими тижнями телефонну розмову між Сі Цзіньпіном та Джо Байденом, повідомили в заяві Білого дому. Там також наголошують, що обидві сторони залишатимуть лінії зв’язку відкритими.
- Китай від початку агресії Росії проти України декларує підтримку територіальної цілісності української держави, але не засуджує вторгнення і постійно закликає до переговорів та миру. При цьому КНР продає РФ компоненти для виготовлення зброї та допомагає обходити західні санкції.
- Китайська влада просуває свій власний план миру, який підтримує Москва. У ньому не прописана територіальна цілісність України, а КНР фактично пропонує заморозити лінію фронту на позиціях, які будуть існувати на момент ухвалення угоди про перемирʼя. У плані Пекіну не згадується основна вимога України — виведення російських військ з усієї території, включно з Кримом.