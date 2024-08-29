У Конго смертної кари вимагають для 50 причетних до невдалого державного перевороту

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Військовий прокурор Конго Інокентій Раджабу закликав засудити до смертної кари 50 причетних до державного перевороту в країні у травні цього року.

Про це повідомляє CNN.

Підсудних обвинувачують у тероризмі, убивствах і злочинному співробітництві. Окрім одного фігуранта, який має психологічні порушення, до смертної кари хочуть засудити всіх, зокрема і трьох американців.

Невдалий державний переворот у Конго

Група конголезців за участі іноземців напала на резиденцію міністра економіки Конго Віталя Камерхе — тоді загинули троє людей. Події відбувалися у столиці країни Кіншасі. Із собою у заколотників були прапори Заїру — так називалася Демократична Республіка Конго із 1971 по 1997 рік за правління Мобуто Сесе Секо, якого повалили внаслідок заколоту.

Урядовим військам після кількох сутичок вдалося ліквідувати частину нападників, а решту затримати. Керівником невдалого перевороту опозиційного назвали політика Крістіана Малангу Мусумарі — його вбили.

Наприкінці грудня 2023 року в ДР Конго відбулися вибори президента. Перемогу на них отримав президент Фелікс Чісекеді, який набрав 73% голосів. Для нього це вже другий термін. Його суперник, бізнесмен Моїз Катумбі посів друге місце з 18%. Катумбі заявив про масові порушення під час голосування, а також закликав анулювати результати виборів. Самі ж вибори були доволі хаотичними. Фіксували масові скарги на відсутність прозорості.