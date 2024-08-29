K-pop айдол Теіль покинув гурт NCT через звинувачення в сексуальному злочині
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Південнокорейський айдол Теіль покинув k-pop гурт NCT після того, як його звинуватили в неназваному сексуальному злочині.
Про це йдеться в заяві компанії SM Entertainment.
У компанії не уточнили, у чому конкретно звинувачують співака. Проте зазначили, що «визнають серйозність ситуації», тож Теіль більше не може продовжувати свою діяльність із гуртом NCT. Айдол не коментував звинувачення проти себе.
У SM Entertainment додали, що повністю співпрацюють із поліцією. Корейські правоохоронці поки не публікували жодних повідомлень щодо справи Теіля — лише зазначили, що більше деталей повідомлять найближчими днями.
Контракт Теіля з SM Entertainment поки ще не розірвали. Але всі учасники NCT уже відписались від нього в Instagram.
Теіль став четвертим учасником NCT, який покинув групу за останні роки. Раніше цього року SM Entertainment спростувала причетність інших членів NCT — Джонні та Хечана — до сексуального скандалу, про який писали корейські медіа.
Раніше компанія ніколи не виганяла учасника з гурту одразу, навіть попри офіційні звинувачення.
- Мун Теіль — колишній учасник південнокорейського гурту NCT та його підрозділів NCT U і NCT 127. Він дебютував у квітні 2016 року з NCT U із синглом “Without You”.