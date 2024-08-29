Держводагентство: Річки Сейм і Десна забруднені, але не токсичними речовинами

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Річки Сейм і Десна забруднені, однак це органічне забруднення, там не фіксують хімічних або високотоксичних речовин.

Про це повідомив очільник Державного агентства водних ресурсів України Михайло Янчук.

Спочатку відбулося забруднення річки Сейм, яке перенеслося до річки Десна. Держводагентство та лабораторії Держекоінспекції щодня проводять моніторинг якості води цих річок.

За словами Янчука, усі спеціальні служби докладають зусиль, щоб ліквідувати забруднення. До цього залучають також науковців та інших фахівців.

Сьогодні, 29 серпня, проведуть засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, після якого органам виконавчої влади та місцевого самоврядування дадуть доручення, як локалізувати й ліквідувати наслідки.

Напередодні, 28 серпня, мер Вишгороду Олексій Момот заявив, що в Десні нібито виявили отруйну речовину, яка спускається течією з-під російського кордону. Потім він свою публікацію видалив. Пізніше Київська ОДА зазначила, що в межах Київської області забруднення чи мору риб не виявили. Однак купатися там чи ловити рибу поки що заборонено.

За день до цього Держрибагентство повідомляло про забруднення в межах Сумщини річки Сейм, що є лівою притокою річки Десна. Там було сильне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин, зокрема амонію та завислих речовин.