Генштаб ЗСУ: За минулу добу Росія втратила 1 200 військових
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
За минулу добу, 28 серпня, армія РФ втратила 1 200 своїх військових убитими й пораненими та військову техніку.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генштабу, Сили оборони знищили ще три танки, 18 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, один засіб ППО, 21 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 52 одиниці автомобільної та 15 одиниць спеціальної техніки.
Також у ніч на 28 серпня Україна вразила нафтобазу «Атлас» у Ростовській області Росії — там спалахнула масштабна пожежа, нафтобазу «Зеніт» в Кіровській області й польовий артилерійський склад угруповання російських військ «Захід» у Воронезькій області РФ.
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