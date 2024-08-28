Міноборони розробляє сухпайки, які відповідатимуть релігійним, медичним та етичним потребам військових

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Міністерство оборони України оголосило про зміну підходу до формування сухпайків для військовослужбовців з огляду на їхні релігійні, медичні та етичні потреби.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

У межах ініціативи планується значно розширити асортимент сухпайків, додавши рослинні, кошерні та халяльні набори.

Нові сухпайки стануть доступними військовослужбовцям із грудня 2024 року, коли завершиться процес розробки та затвердження асортименту.

Закупівельна агенція Міноборони «Державний оператор тилу» спільно з Міноборони вже провели консультації з представниками Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, ісламських та юдейських громад, а також громадських організацій «Кожна Тварина» та UAnimals, які працюють у сфері захисту прав тварин, і представниками ринку.

За результатами зустрічі домовились про подальшу співпрацю задля розробки оновлених сухпайків. Зокрема, учасники зустрічі нададуть свої напрацювання, зауваження, рекомендації та розроблені варіанти раціонів профільному департаменту Міноборони.