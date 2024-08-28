Нові шрифти, анімація і довгі каруселі. Instagram випустив оновлення
- Автор:
- Ліза Бровко
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Instagram випустив оновлення й розширив творчий функціонал. Ідеться про нові шрифти, текстові анімації, збільшення ліміту каруселі та наліпки до фотографій і каруселей.
Соцмережа додає нові та унікальні шрифти, анімацію та ефекти у спрощеному текстовому інструменті до роликів і сторіз. Тепер свій текст можна анімувати.
До фотографій у публікаціях також можна додати текст і шарувати зображення за допомогою наліпок.
Instagram також збільшив ліміт каруселі до 20 фотографій і відео в одній публікації.
«Ці оновлення творчих інструментів Instagram нададуть вам більше можливостей виражати себе та ідеї у свій унікальний спосіб, незалежно від того, який формат ви використовуєте», — пишуть у блозі соцмережі.
- Кілька днів тому Instagram анонсував нову функцію, що дозволяє користувачам додавати пісню на свій профіль.