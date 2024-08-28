Британія хоче перезавантажити стосунки з ЄС — новий премʼєр їде в Німеччину

Новини

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час візиту в Берлін для переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом хоче відновити відносини з Європейським Союзом, які погіршилися після брекзиту.

Про це повідомляє The Guardian.

Politico пише, що премʼєр Британії вважає Берлін ключовою ланкою для досягнення «тісніших звʼязків з ЄС».

Перемовини Стармера і Шольца стосуватимуться нової угоди про оборону, торгівлю і бізнес. Політики також обговорять нелегальну міграцію.

З посиланням на джерела в Німеччині The Guardian пише, що Шольц підтримує ідею зміцнити відносини з Великою Британією, і він хотів би їх«швидко розвинути», приділяючи особливу увагу торгівлі між країнами.

Під час поїздки Стармер також зустрінеться з директором найбільшої оборонної компанії Німеччини Rheinmetall Арміном Теодором Паппергером.

Велика Британія Німеччина та країни Західної Європи, які витрачають найбільше на оборону, шукають способи збільшити оборонну співпрацю на той випадок, коли на виборах у США переможе республіканець Дональд Трамп і скоротить військову допомогу Україні.

У питанні зміцнення взаємних планів протидії більш агресивній Росії оборонна співпраця є одним з ключових пріоритетів ЄС, пише The Guardian.

Британія планує витратити шість місяців на підготовку документу — обидві країни хочуть підписати його на початку 2025 року.

Перед поїздкою в Берлін Стармер сказав, що його уряд виправить помилки попередників, бо має «унікальну можливість перезавантажити відносини з Європою та прагнути до справжнього, амбітного партнерства, яке приносить користь британському народу».

Після завершення зустрічей у Берліні Стармер вирушить у Париж, де зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном і завітає на церемонію відкриття Паралімпійських ігор у середу, 28 серпня. Британський премʼєр також зустрінеться з представниками Thales, Eutelsat, Mistral AI, Sanofi.