У готелі в Кривому Розі загинули чотири людини. Пошукові роботи завершені
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Пресслужба ДСНС
Уночі рятувальники деблокували тіло четвертої людини, яка загинула від ракетного удару по готелю в Кривому Розі 27 серпня. Пошуково-рятувальні роботи завершені.
Про це повідомила ДСНС.
Загалом від російського удару загинули чотири людини, ще пʼятеро дістали поранень. Також пошкоджені житлові будинки, магазини та авто поруч.
- Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу ракетою в ніч на 27 серпня. Постраждав місцевий готель.