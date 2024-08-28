У готелі в Кривому Розі загинули чотири людини. Пошукові роботи завершені

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Пресслужба ДСНС

Уночі рятувальники деблокували тіло четвертої людини, яка загинула від ракетного удару по готелю в Кривому Розі 27 серпня. Пошуково-рятувальні роботи завершені.

Про це повідомила ДСНС.

Загалом від російського удару загинули чотири людини, ще пʼятеро дістали поранень. Також пошкоджені житлові будинки, магазини та авто поруч.