Голова МАГАТЕ: На Курській АЕС є загроза «ядерного інциденту»

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що на Курській атомній електростанції Росії існує ризик «ядерного інциденту».

Про це Гроссі сказав під час пресконференції після візиту на Курську АЕС, передає Reuters.

Рафаель Гроссі сказав, що зараз атомна станція працює в близьких до нормальних умовах, проте загроза щодо її безпеки залишається — Курська АЕС не має захисного купола.

Росія стверджує, що українські Сили оборони, які після наступальної операції в цьому регіоні перебувають за 25 кілометрів від Курської АЕС, неодноразово її атакували. Україна цю інформацію не підтверджує й не спростовує.

«Безпека всіх атомних електростанцій є центральним та фундаментальним питанням для МАГАТЕ», — сказав напередодні Гроссі.

На пресконференції гендиректора МАГАТЕ були присутні і російські журналісти. Вони передають, що після перевірки Курської АЕС Рафель Гроссі поїде в Київ, щоб поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Курська операція

Уперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

Вперше Україна офіційно підтвердила проведення операції лише 12 серпня. Станом на 27 серпня під контролем України вже 1 294 км² та 100 населених пунктів цього регіону, також ЗСУ взяли в полон 594 окупантів.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області.

15 серпня в Курській області Україна створила першу військову комендатуру.