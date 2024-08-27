Головком ЗСУ: Росія перекинула 30 тисяч військових в Курську область

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Getty Images / «Бабель»

Росія перекинула майже 30 тисяч військових на територію Курської області.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на форумі «Україна 2024. Незалежність».

Одним із завдань наступальної Курської операції на території РФ було відволікти «значні сили» російської армії з інших напрямків, зокрема з Покровського і Курахівського. Окупанти, каже Сирський, це розуміли, тому основні сили зберігають саме на цих ділянках фронту.

Україна продовжує просуватися на Курщині — станом на сьогодні українські військові контролюють 1 294 км² та 100 населених пунктів цього регіону.

На цьому напрямку Збройні сили України взяли в полон 594 окупантів.

Подальші дії українських військових в цьому регіоні залежатимуть від «розвідки операційної обстановки», сказав головнокомандувач ЗСУ.

Курська операція

Уперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала, поки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не заявив, що Україна контролює майже 1 000 км² Курської області Росії. Сирський, заявляв, що в окремі дні операції в полон здавалися сотні російських військових.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області.

15 серпня в Курській області Україна створила першу військову комендатуру