Семеро людей загинули та 47 постраждали в сьогоднішній атаці РФ по Україні
- Автор:
- Оля Березюк
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Росія вбила сімох людей у сьогоднішній масованій атаці по Україні, з них двоє померли в лікарні.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Також постраждало 47 людей, у тому числі четверо дітей 2014, 2017 та 2024 років народження.
ДСНС завершила роботи на всіх місцях ударів, в тому числі й демонтаж аварійних будівельних конструкцій пошкодженого пʼятиповерхового житлового будинку в Луцьку. Рятувальники ліквідували 22 пожежі, врятували двох людей.
- Зранку 26 серпня російські війська масовано атакували Україну ракетами та дронами. Під ударом опинилася енергетика в 15 областях. По всій Україні ввели екстрені відключення світла.
- Всього Росія запустила по Україні 236 повітряних цілей — 127 ракет і 109 ударних дронів. Серед них були «Кинджали», «Іскандери-М»/KN-23, Х-101, «Калібри» та інші. Сили ППО збили 102 ракети і 99 дронів.