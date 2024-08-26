Аварія суперʼяхти мільярдера Лінча біля Сицилії: капітан судна став підозрюваним

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Капітан розкішної яхти Bayesian, яка затонула під час шторму біля берегів Сицилії минулого тижня, став підозрюваним у справі про аварію корабля і ненавмисне вбивство.

Про це написали The Guardian, Euronews та Sky News.

Мова про 51-річного Джеймса Катфілда з Нової Зеландії. Його допитали вже двічі: спочатку як свідка, але після вивчення всіх відомих на сьогодні даних його перевели в статус підозрюваного та знову допитали.

Катфілда розпитували близько двох годин про план корабля та точний час усього, що на ньому сталось. Слідство намагається зʼясувати причину 32-хвилинної затримки між затопленням судна і запуском сигнальної ракети, яка сповістила інших про небезпеку.

Прокурори також цікавились звʼязками між капітаном і членом екіпажу, відповідальним за погодні попередження, станом судна і роботою механізму, який використовувався для закриття люка судна.

Катфілд може бути не єдиною людиною, яка перебуває під слідством. Інших членів екіпажу теж можуть допитати, пише The Guardian.

Прокуратура вивчає відео та фотографії, зроблені місцевими жителями в ніч шторму, а також записи з камер спостереження. В останні дні берегова охорона відвідала всі приватні будинки й громадські місця, де встановлені камери спостереження.

Експерти спантеличені тим, як судно Bayesian затонуло протягом 60 секунд. Слідчі підозрюють, що екіпаж міг недооцінити силу шторму і залишити на судні відчинений люк. Цей недогляд, посилений потужними хвилями, і міг призвести до того, що судно набрало води і почало швидко тонути.

Однак слідству поки важко проводити повне розслідування, оскільки ще не знайдені всі уламки судна — багато з них лежать на глибині 50 метрів у бухті Портічелло, яка знаходиться під наглядом італійської влади. Очікується, що роботи з їх підйому розпочнуться не раніше жовтня.