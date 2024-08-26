У Молдові перебої з електроенергією після атаки РФ по Україні

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Державне підприємство Молдови Moldelectrica заявило, що у країні зафіксували перебої в енергосистемі. Проблеми виникли після ранкової атаки Росії на критичну інфраструктуру України, під час якої російська армія використала сотні дронів і ракет.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Там заявили, що проблему зафіксували в енергосистемі обʼєднаного блоку Україна — Молдова.

Щоб уникнути «неконтрольованих відключень», Україна змінила схему електропостачання — Молдова отримує електроенергію від місцевих виробників.

Ситуація в молдавській енергосистемі наразі контрольована, загроз відключень немає — Moldelectrica має достатньо внутрішньої генерації, щоб впоратися з «незначними перебоями».

Це не перший подібний випадок. Так, у листопаді 2022 року в Молдові вже були масові відключення електрики через ракетний удар РФ по Україні. Тоді проблеми зі світлом виникли одночасно в кількох районах країни.

Україна та Молдова мають історично спільну електромережу, вона була частиною радянської енергосистеми. Є прямі лінії електропередачі між країнами, які дозволяють здійснювати взаємний експорт та імпорт електроенергії. Україна може експортували електрику до Молдови та імпортувати її звідти.

Авторка: Ірина Перепечко