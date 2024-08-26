У Reuters назвали члена команди, який загинув через російський удар по Краматорську

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Reuters

Учора, 25 серпня, стало відомо, що через російський ракетний удар по Краматорську на Донеччині загинув іноземний журналіст. У Reuters опублікували заяву, де вказали, що це був Раян Еванс — радник з питань безпеки в агентстві.

Раян Еванс — колишній британський військовий, працював з Reuters з 2022 року та консультував журналістів агентства щодо безпеки в усьому світі, зокрема в Україні, Ізраїлі та на Олімпіаді в Парижі. Йому було 38 років.

Раян Еванс. Reuters

«Ми терміново шукаємо більше інформації про напад, зокрема співпрацюючи з владою Краматорська, і ми підтримуємо наших колег та їхні сім’ї», — повідомило Reuters.

Через російську атаку ще двоє членів команди Reuters постраждали. Один з них отримав серйозні поранення.

У Reuters пишуть, що агентство не змогло незалежно перевірити, чи ракета, яка влучила в готель, була випущена Росією, і чи це був спланований удар по готелю.