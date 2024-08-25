Французька поліція заарештувала підозрюваного в підпалі синагоги
- Автор:
- Олександра Амру
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Французька поліція заарештувала підозрюваного у підпалі синагоги в курортному місті Ла-Гранд-Мотт напередодні.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, передає Reuters.
BFM TV повідомляє, що підозрюваним виявився 33-річний алжирець. Місцева поліція відмовилася повідомити подробиці. Як раніше повідомив премʼєр-міністр Франції Габріель Атталь, підозрюваного шукали близько 200 поліцейських. Нападник підпалив кілька вхідних дверей до синагоги та автомобілі поблизу.
Антитерористична прокуратура, яка очолила розслідування, повідомила сьогодні вранці, що підозрюваного заарештували в місті Нім на півдні Франції учора ввечері.
«До того як поліція встигла втрутитися, підозрюваний відкрив вогонь по поліції, а вона вже почала стріляти у відповідь. Чоловік отримав поранення в обличчя», — повідомили правоохоронці, додавши, що ще двох людей взяли під варту.
Відвідавши синагогу, Атталь сказав, що «абсолютної трагедії» вдалося уникнути, оскілки на місце швидко прибули пожежники й поліція.
Що передувало
Уранці 24 серпня біля синагоги у французькому місті Ла-Гранд-Мотт загорілися два автомобілі після того, як в одному з них вибухнув газовий балон. Пожежа також почалася біля входу в синагогу, її швидко загасили. Через вибух один поліцейський отримав поранення. Імовірний палій потрапив на камери відеоспостереження. При собі у нього був прапор Палестини і пістолет.
Оскільки вибух стався у шабат, а в синагозі були тільки рабин і ще четверо людей, минулося без постраждалих. Президент Франції Емманюель Макрон назвав це терактом і актом антисемітизму.
Після інциденту у Франції посилили заходи безпеки в єврейських установах, включно зі школами та синагогами.