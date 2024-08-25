«Хезболла» заявила, що запустила 320 ракет по Ізраїлю. Це помста за смерть її лідера Фуада Шукра

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«Хезболла» заявила, що атакувала Ізраїль 320 ракетами і дронами. Ця атака — відповідь на смерть лідера ісламістського угруповання Фуада Шукра.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Натомість ЦАХАЛ заявив, що «Хезболла» запустила 210 ракет і 20 дронів. Цілями ісламістського угруповання були 11 військових баз Ізраїлю на півночі країни. У Ізраїлі вважають, що «Хезболла» намагалася поцілити в базу розвідки ЦАХАЛ. На кадрах, поширених у соцмережах, видно роботу ізраїльської протиповітряної системи «Залізний купол».

А втім, були влучання і в цивільні обʼєкти. Зокрема, в соцмережах поширюють відео наслідків влучання ракети в курник. Також відомо про щонайменше одну постраждалу жінку в Ізраїлі. Вона дістала легке осколкове поранення.

Армія оборони Ізраїлю рано вранці заявила, що виявила підготовку «Хезболли» до обстрілу, тож завдала превентивних ударів, залучивши близько сотні винищувачів. За словами ізраїльських військових, вдалося знищити «тисячі» ракетних установок ісламістського угруповання на більш ніж 40 пускових майданчиках.

Ліванські медіа заявили про двох загиблих. Натомість «Хезболла» стверджує, що превентивна атака Ізраїлю була невдалою і йому не вдалося зірвати обстріл. Угруповання також заявило, що завершило лише «перший етап» помсти за смерть свого лідера, натякаючи, що подальші дії можуть бути завтра.

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