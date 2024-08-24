Зеленський: Операція на Курщині — це «превентивний удар», щоб уникнути оточення Сумщини

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The New York Times

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступ українських військ на Курську область Росії був «превентивним ударом» — це дозволило уникнути оточення частини Сумської області та завадило окупувати Суми.

Про це президент заявив під час спілкування з журналістами, передає УНІАН.

За словами Зеленського, операція на Курщині складна, однак вона вже виконала кілька завдань та йде за планом. Українські війська поповнюють обмінний фонд, беручи в полон російських військових. Також наступ зірвав операцію РФ на півночі.

Президент заперечив, що метою наступу було «розігрування карт» для діалогу з Росією.

«Ми не розігруємо ніякі карти. Ми дуже відкриті з нашими партнерами. Ми сказали, як дипломатично ми йдемо до справедливого миру і до закінчення війни. І всіх запросили на майданчик [української] формули миру, або Саміту миру», — пояснив Зеленський.

Він також зазначив, що цілей Курської операції більше, ніж ті, що він назвав раніше — про деякі не можна говорити публічно. Зеленський підкреслив, що одна з цілей цієї операції — показати світові, хто такий Путін.

«Я думаю, що вони вже зрозуміли. Показати їхньому суспільству також, що для Путіна дорожче — окупація території України чи захист свого населення. І я дуже радий, що все, про що я говорив партнерам, ми на практиці зараз показали», — каже Зеленський.

Курська операція

Уперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала, поки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не заявив, що Україна контролює майже 1 000 км² Курської області Росії. Точна кількість захоплених у полон росіян невідома, однак українські високопосадовці, зокрема Сирський, заявляли, що в окремі дні операції в полон здавалися сотні російських військових.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. Україна планує відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних, допустити представників ООН і Червоного Хреста та налагодити поставки продовольства і медикаментів. 15 серпня в Курській області Україна створила першу військову комендатуру.

20 серпня Сирський повідомив, що під контролем України перебувають 93 населені пункти Курщини. 22 серпня він розповів про перехід під контроль України ще одного пункту.