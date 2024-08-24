На Сумщині росіяни атакували дроном авто — загинуло подружжя

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На Сумщині російські військові атакували безпілотником автомобіль цивільних — загинуло подружжя.

Про це повідомила прокуратура області.

Атака сталась 24 серпня близько восьмої ранку. Росіяни вдарили безпілотником по цивільному автомобілю, що рухався трасою «Кіпті — Глухів — Бачівськ».

Загинули 35-річний чоловік та його 34-річна дружина, які їхали в автівці.

Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаним з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).