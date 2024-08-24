Росіяни вночі атакували район острова Зміїний ракетами Х-22

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Армія Росії в ніч на 24 серпня атакувала район острова Зміїний чотирма крилатими ракетами Х-22.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Також росіяни вдарили керованими авіабомбами по Херсонській області.

У Повітряних силах повідомили, що минулої доби, 23 серпня, ППО півдня знищила пʼять розвідувальних безпілотників, з яких два ZALA і по одному Supercam, «Орлан-10» та «Мерлін», а також два ударні дрони «Ланцет».