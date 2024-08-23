«Укренерго» відновило лінію живлення Запорізької АЕС

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Ремонтні бригади «Укренерго» відновили надійність живлення Запорізької атомної електростанції. Вони включили в роботу високовольтну повітряну лінію 330 кВ.

Про це повідомили в «Укренерго».

Напередодні через російські обстріли одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена та відключена дією захисту. Через це Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту.