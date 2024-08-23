«Погані новини». Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель прокоментував імовірне скорочення допомоги Україні від Німеччини

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Reuters / «Бабель»

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що плани Німеччини скоротити військову допомогу Україні є «тривожними» та «поганими новинами».

Про це повідомляє Barronʼs із посиланням на AFP.

«Оголошення про те, що Німеччина скоротить свою військову підтримку в наступні роки, — це погана новина. Досі, не здіймаючи шуму, Німеччина надавала найсильнішу допомогу Україні. Тому можна сказати, що ми повинні робити щось інше. Але поки що все, що ми робимо, здійснює переважно одна лише Німеччина», — сказав Боррель на конференції в іспанському місті Сантандері.

Що передувало

17 серпня німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAS) написало, що Німеччина обмежить допомогу Україні найближчим часом — доставлять тільки вже затверджену допомогу без виділення нової.

Це б означало, що сума допомоги Німеччини не має виходити за рамки закладених €8 мільярдів на цей рік і €4 мільярдів, запланованих на наступний.

Водночас Deutsche Welle писало, що в німецькому уряді раніше вже обговорювали відмову від постійних виплат на військову підтримку України з федерального бюджету. Замість цього Берлін планує фінансувати поставки зброї за допомогою заморожених активів російського центрального банку.

В українському МЗС матеріал назвали маніпулятивним і пояснили, що в Німеччині триває бюджетний процес. Очікується, що бюджет затвердять у листопаді, і лише тоді буде відомий рівень підтримки України на наступний рік.

19 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц на тлі публікацій у медіа про начебто обмеження допомоги Україні запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну. За його словами, Німеччина «була і залишається найбільшим прихильником України в Європі». Він зазначив, що Україна зможе закуповувати зброю на €50 мільярдів прибутку від заморожених російських активів, які Німеччина разом з іншими партнерами по G7 нададуть Києву в кредит.