Україна експортуватиме електроенергію в сусідні країни

Новини

Getty Images / «Бабель»

Україна планує відновити експорт електрики до сусідніх країн з 25 серпня.

В «Укренерго» пояснюють, що споживання знижується через спад спеки, а вихід з ремонту ще одного енергоблока АЕС додав потужності енергосистемі — у ній зʼявився профіцит у денні години, коли працюють сонячні електростанції.

Щоб уникнути аварій, треба щоб кількість виробленої енергії в кожну хвилину відповідала кількості спожитої. Є два виходи:

обмежити генерацію українських сонячних електростанцій;

відновити експорт електроенергії в денні години.

В «Укренерго»вважають економічно недоцільним обмежувати роботу сонячних електростанцій, тому вже завтра, 24 серпня, «Укренерго» проведе аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямку Румунії, Угорщини та Молдови.

Ситуація в енергосистемі України покращилась у липні — після підключення двох атомних енергоблоків, які достроково відремонтували. 30 липня в «Укренерго» запевнили: якщо не буде обстрілів, то у найближчі 3 місяці відключення світла будуть мінімальними або їх взагалі скасують. Однак з 19 серпня графіки вимкнень світла частково повернули через спеку.