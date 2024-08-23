Біля Сицилії знайшли тіло останньої загиблої з яхти британського мільярдера Лінча — його доньки

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Італійські водолази-рятувальники знайшли тіло останньої зниклої людини після аварії розкішної яхти Bayesian, яка затонула біля берегів Сицилії на початку тижня.

Про це пишуть Reuters та ANSA.

Тіло належить 18-річній доньці загиблого британського технологічного магната Майка Лінча Ханні.

Таким чином через затоплення яхти загинули шестеро людей — сам Майк Лінч, його донька, голова ради директорів Morgan Stanley International Джонатан Блумер, шеф-кухар яхти та ще двоє людей.