Збірна України оголосила склад на літню Паралімпіаду-2024

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Збірна України сформувала остаточний список спортсменів на Паралімпійські ігри 2024, які проходитимуть у Парижі з 28 серпня до 8 серпня. Від України змагатимуться 140 спортсменів у 17 видах спорту.

Про це повідомляє Національний паралімпійський комітет, передає «Суспільне Спорт».

Найбільше спортсменів на Паралімпіаді Україна матиме у плаванні, легкій атлетиці та волейболі сидячи — відповідно по 37, 28 та 12 атлетів.

Найменша кількість українських паралімпійців змагатиметься у паратхеквондо та паратріатлоні — по 1 спортсмену у кожному виді спорту.

Склад збірної України на Паралімпіаді-2024 за видами спорту

Парабадмінтон — Оксана Козина, Олександр Чирков.

Бочча — Артем Колінько, Наталія Кононенко.

Пара академічне веслування — Анна Айсанова, Дарія Котик, Ярослав Коюда, Роман Полянський, Станіслав Самолюк, Анна Шеремет.

Паравелоспорт — Павло Баль, Єгор Дементьєв.

Волейбол сидячи — Анатолій Андрусенко, Денис Битченко, Руслан Горякін, Олександр Драпак, Юрій Ковальчук, Євгеній Корінець, Дмитро Мельник, Максим Петренчук, Андрій Прищепа, Роман Прищепа, Андрій Сікальський, Олексій Харламов.

Голбол — Родіон Жигалін, Василь Олійник, Федір Сидоренко, Антон Стрельчик, Олександр Топорков, Євгеній Циганенко.

Паралімпійське дзюдо — Анжела Гаврисюк, Анастасія Гарник, Юлія Іваницька, Олександр Назаренко, Наталія Ніколайчик, Давид Хорава.

Пара легка атлетика — Владислав Білий, Оксана Ботурчук, Людмила Даниліна, Роман Данилюк, Олександр Дорошенко, Микола Жабняк, Владислав Загребельний, Оксана Зубковська, Наталія Кобзар, Максим Коваль, Олександр Литвиненко, Анастасія Мисник, Анастасія Москаленко, Роман Новак, Зоя Овсій, Ярослав Окапінський, Роман Павлик, Світлана Півень, Марія Помазан, Володимир Пономаренко, Микола Райський, Іван Тетюхін, Ігор Цвєтов, Марія Шпатківська, Вікторія Шпачинська, Юлія Шуляр, Олександр Яровий, Микита Барабанов.

Паравеслування на каное — Владислав Єпіфанов, Андрій Кривчун, Наталія Лагутенко, Марія Мажула, Микола Синюк.

Паратріатлон — Аліса Колпакчи.

Парапауерліфтинг — Юрій Бабинець, Антон Крюков, Наталія Олійник, Костянтин Панасюк.

Параплавання — Євгеній Богодайко, Юрій Божинський, Роман Бондаренко, Дмитро Ванзенко, Дмитро Василенко, Максим Веракса, Марина Вербова, Дмитро Виноградець, Олексій Вірченко, Кирило Гаращенко, Анна Гонтар, Богдан Гриненко, Ярослав Денисенко, Андрій Драпкін, Сергій Кліпперт, Антон Коль, Олександр Комаров, Вероніка Коржова, Максим Крайник, Ангелина Мальцева, Роман Мичка, Ігор Німченко, Денис Остапченко, Сергій Паламарчук, Марина Піддубна, Ірина Пойда, Ярослав Семененко, Данило Семенихін, Михайло Сербін, Анна Стеценко, Дмитро Суханов, Катерина Ткачук, Андрій Трусов, Олексій Федина, Данило Чуфаров, Юрій Шенгур, Ілля Яременко.

Пара кульова стрільба — Олексій Денисюк, Андрій Дорошенко, Василь Ковальчук, Ірина Ляху, Віталій Плакущий, Ірина Щетнік.

Пара стрільба з лука — Сергій Атаманенко, Василь Наумчук, Руслан Цимбалюк, Анна-Вікторія Шевченко.

Пара настільний теніс — Віктор Дідух, Олександр Єзик, Лев Кац, Наталя Косміна, Марина Литовченко, Іван Май, Максим Ніколенко, Василь Петрунів, Ірина Шинкарьова.

Паратхеквондо — Юлія Липецька.

Фехтування на кріслах колісних — Євгенія Бреус, Антон Дацко, Андрій Демчук, Надія Дьолог, Артем Манько, Наталія Морквич, Олег Науменко, Дмитро Серьоженко, Олена Федота-Ісаєва.

Паралімпіада-2024 розпочнеться з церемонії відкриття 28 серпня. Сумарно в Парижі розіграють понад 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.

У травні цього року Україна підтвердила участь у Паралімпійських іграх — 2024, попри допуск «нейтральних» спортсменів з Росії та Білорусі.

На попередніх літніх Паралімпійських іграх 2021 року в Токіо збірна України зібрала 98 нагород усіх ґатунків, зокрема 24 золота, і посіла шосте місце в медальному заліку.

Зимові Паралімпійські ігри 2022 року в Пекіні українські спортсмени завершили на другому місці за кількістю нагород.

Авторка: Ірина Перепечко