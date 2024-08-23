ВМС України офіційно підтвердили атаку по російському порому в порту «Кавказ»

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ВМС офіційно підтвердили знищення російського порома «Конро Трейдер» у порту «Кавказ» Краснодарського краю.

Про це в ефірі «Радіо Свобода» сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук.

«Ми можемо підтвердити інформацію, що цю ціль було знищено Військово-морськими силами. Цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики, для забезпечення окупаційних сил. В першу чергу паливно-мастильними матеріалами, але, окрім того, він перевозив, звісно, і озброєння», — зазначив він.

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Чим саме вдарили по «Конро Трейдеру», речник ВМС не уточнив. Росіяни заявляли, що це могла бути ракета «Нептун».