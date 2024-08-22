Міносвіти: Україна, ймовірно, розроблятиме план освіти для дітей в Курській області РФ

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Міністерству освіти та науки України, ймовірно, доведеться розробити план щодо організації освіти для дітей на територіях Курської області РФ, які зараз контролює Україна.

Про це на брифінгу заявив заступник очільника відомства Михайло Винницький.

Він наголосив, що міжнародне гуманітарне право забороняє переміщення неповнолітніх через кордони під час окупації або бойових дій. До подібного примусового переміщення вдавались росіяни на окупованих територіях України.

«Однозначно, мова не йде про переміщення дітей з Курської області на територію України. Мова йде про те, якщо ситуація, яка зараз розвивається, триватиме до кінця вересня — початку жовтня, нам доведеться складати план стосовно того, як ми будемо забезпечувати освіту на тих територіях для неповнолітніх дітей», — зазначив Винницький.

Курська операція

Уперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала, поки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не заявив, що Україна контролює майже 1 000 км² Курської області Росії. Точна кількість захоплених у полон росіян невідома, однак українські високопосадовці, зокрема Сирський, заявляли, що в окремі дні операції в полон здавалися сотні російських військових.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. Україна планує відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних, допустити представників ООН і Червоного Хреста та налагодити постачвки продовольства і медикаментів. 15 серпня в Курській області Україна створила першу військову комендатуру.

20 серпня Сирський повідомив, що під контролем України перебувають 93 населені пункти Курщини. 22 серпня він розповів про перехід під контроль України ще одного пункту.