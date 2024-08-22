В оселях одіозного блогера Ендрю Тейта в Румунії пройшли обшуки. Йому загрожують нові звинувачення

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У Румунії правоохоронці провели обшуки в чотирьох будинках, які належать скандальному блогеру Ендрю Тейту в рамках розслідування нових звинувачень проти нього.

Про це повідомляє BBC.

Після обшуків Ендрю і його брата Трістана доставили на допит до відділу румунського агентства з боротьби з тяжкими злочинами (DIICOT).

Ендрю Тейт уже чекав на суд над ним за звинуваченнями у зґвалтуванні та торгівлі людьми. Однак йому вже загрожують додаткові звинувачення — у сексі з неповнолітніми та торгівлі ними, а також у відмиванні грошей та спробі впливу на свідків. Ендрю та Трістан заперечують усі попередні звинувачення проти них. Зокрема Ендрю Тейт неодноразово заявляв, що румунська прокуратура не має доказів проти нього, і процеси проти нього — це змова, щоб змусити його замовкнути.

Зараз братам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 24 години. У DIICOT є рівно доба, щоб допитати їх, після цього правоохоронці мають або продовжити Тейтам запобіжний захід, або відправити під домашній арешт, або відпустити.

Адвокат братів сказав, що він не очікував, що їх затримають, оскільки їхнє пересування вже обмежили через те, що вони очікують на суд за іншими звинуваченнями, зокрема у створенні організованої злочинної групи й торгівлі людьми.