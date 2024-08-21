Німеччина виділяє €20 мільйонів на підтримку українців, які повертаються додому, ВПО і бізнесу із Сумщини, Чернігівщини та Київщини

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Німецький банк розвитку (KfW) виділяє €20 мільйонів на підтримку українців, які повертаються додому, внутрішніх переселенців і бізнесу із Сумської, Чернігівської та Київської областей.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Підтримку надають у рамках проєкту «Життєздатність+: Економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб і осіб, постраждалих від конфлікту». Його реалізують у співпраці Мінекономіки України та Міжнародної організації з міграції за фінансування Німецького банку розвитку від імені Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини.

Зокрема, в рамках проєкту надаватимуть гранти на перезапуск і підтримку бізнесу із Сумщини, Чернігівщини та Київщини:

150 грантів до €7 тисяч для мікропідприємств;

90 грантів до €20 тисяч для малих підприємств;

45 грантів до €15 тисяч для мікропідприємств на стартапи.

Окрім того, чотири економічні кластери отримають гранти до €80 тисяч для підвищення конкурентоспроможності своєї продукції, стимулювання експорту і сприяння економічному розвитку області.

Також у рамках проєкту підтримку надаватимуть внутрішнім переселенцям та українцям, які повернулись додому, молоді, жінкам та іншим членам громад трьох згаданих областей у навчанні задля підвищення професійного рівня та збільшення їхніх шансів на працевлаштування. Загалом 500 людей отримають ваучери на суму до тисячі євро на освітні чи професійні курси підвищення кваліфікації.