У Gmail тепер можна покращувати електронні листи за допомогою ШІ. Як це працює

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Rubaitul Azad / Unsplash

В електронній пошті Gmail впровадили додаткові функції штучного інтелекту Gemini від Google. Користувачі можуть удосконалювати свої листи та створювати їх швидше.

Про це йдеться в повідомленні Google у блозі.

У Gmail оновили функцію «Допоможіть мені писати», яка покращує електронні листи, чернетки на вебпристроях і мобільних пристроях. Вона доступна для Android та iOS.

Інструменти зможуть використовувати ті, хто має підписку на Google One AI Premium або раніше оплатили доповнення Gemini від Google для Workspace. У таких людей автоматично зʼявлятиметься кнопка «Допоможіть мені написати», коли вони відкриватимуть порожню чернетку листа. Коли там буде більш як 12 слів, користувачі бачитимуть новий ярлик «Уточнити мою чернетку» — він міститиме опції «Відшліфувати», «Формалізувати», «Уточнити» або «Скоротити».

Раніше компанія Microsoft анонсувала появу функції Copilot у застосунку для нотаток OneNote для читання та аналізу рукописних нотаток.

Авторка: Ірина Перепечко