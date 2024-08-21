Шведські вчені створили інструмент на основі ШІ, який виявлятиме ознаки аутизму в дітей

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Шведські вчені створили на основі штучного інтелекту інструмент AutMedAI, який з точністю 80% виявлятиме аутизм у дітей віком від двох років.

Дослідження провели у Каролінському інституті, результати опублікували у медичному журналі Американської медичної асоціації JAMA Network.

Інструмент на основі ШІ аналізуватиме 28 параметрів, зокрема комунікаційні навички дитини, перший вік посмішки, проблеми з прийомами їжі. Проте AutMedAI не замінить клінічного виявлення розладів аутичного спектра — такий інструмент лише допомагатиме лікарям вчасно діагностувати аутизм та коригувати лікування дітей.

«Це може кардинально змінити умови для ранньої діагностики та втручання і зрештою покращити якість життя багатьох людей та їхніх сімей», — каже один з авторів дослідження Шиям Раджагопалан.

Для перевірки ефективності цієї технології вчені проаналізували дані про близько 30 тисяч дітей з розладами аутичного спектра та без них. Для цього вони скористалися американською базою даних SPARK.

Серед 12 тисяч дітей AutMedAI виявила 80% дітей з розладом аутичного спектра, використавши ознаки щодо загальних затримок, повільного розвитку когнітивних здібностей, проблем з комунікацією тощо.

Надалі вчені покращуватимуть модель штучного інтелекту для виявлення аутизму — планують аналізувати генетичну інформацію для отримання більш точних даних.

Авторка: Ірина Перепечко