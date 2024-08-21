Французький актор Ален Делон хотів бути похованим разом із своїм собакою — сімʼя відмовилася його присипляти
- Автор:
- Ліза Бровко
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Французький актор Ален Делон, який помер 18 серпня у віці 88 років, хотів, щоб його 10-річну бельгійську вівчарку малінуа Лубо поховали разом з ним. Сімʼя відмовилася присипляти собаку й хоронити з Делоном.
Французький благодійний фонд Brigitte Bardot заявив, що родина Алена Делона підтвердила, що вона подбає про Лубо, додавши: «У нього є дім і сімʼя», передає Sky News.
Інші французькі зоозахисники теж наголошували, що життя тварини не має бути зумовлене життям людини.
«Я люблю його, як дитину. У моєму житті було 50 собак, але з цією у мене особливі стосунки. Він сумує за мною, коли мене немає», — казав Делон про Лубо у коментарі Paris Match у 2018 році.
І додав, що якщо він помре раніше за Лубо, то проситиме ветеринара «забрати нас разом» — приспати собаку в нього на руках.
«Я краще зроблю це, ніж знати, що він дозволить собі померти на моїй могилі страждаючи», — пояснював актор.
- Один із найпопулярніших акторів французького кіно Ален Делон розпочав карʼєру у 1957 році. Він зіграв у популярних фільмах, які згодом стали класикою, як-от «На яскравому сонці», «Рокко та його брати», «Леопард», «Нескорений», «Самурай», «Басейн», «Сицилійський клан», «Борсаліно» та інші. За свою карʼєру він здобув чималу кількість нагород. У травні 2019 року на Каннському кінофестивалі він отримав Почесну пальмову гілку як відзнаку за всю свою карʼєру.