Азербайджан подав офіційну заяву на вступ до БРІКС
- Автор:
- Олександра Амру
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Азербайджан подав офіційну заявку на вступ до БРІКС.
Про це місцевому виданню Report повідомив речник Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджізаде.
У рамках саміту Шанхайської організації співробітництва в казахстанській столиці Астані 3 липня ухвалили спільну декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Азербайджаном і Китаєм. У цій декларації Азербайджан, зокрема, виявив бажання вступити до БРІКС, а китайська сторона привітала це.
- БРІКС — союз найбільших за площею і населенням країн, що розвиваються, утворений у 2006 році. До організації входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Ефіопія, Іран та Обʼєднані Арабські Емірати.
- 18—19 серпня лідер РФ Володимир Путін був із візитом у Азербайджані. Там він зустрівся з азербайджанським президентом Ільхамом Алієвим, вони обговорили стратегічне співробітництво. Це перша поїздка Путіна до країни за шість років.