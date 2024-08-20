Верховна Рада легалізувала трофейну зброю для цивільних — але тільки до кінця воєнного стану

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Верховна Рада прийняла в другому читанні закон № 9538, який дає змогу цивільним декларувати та використовувати знайдену зброю для відсічі агресії РФ протягом дії воєнного стану.

Трансляцію засідання вів нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Законопроєкт підтримав 291 депутат.

Документ передбачає, що цивільні, які знайшли вогнепальну зброю, її основні частини або боєприпаси до неї, зобовʼязані негайно повідомити Національну поліцію про це та впродовж 24 годин передати її правоохоронцям.

У подальшому така зброя або здається остаточно правоохоронцям, або декларується і повертається власнику до закінчення воєнного стану. Після закінчення воєнного стану у цивільних буде 90 днів, щоб остаточно здати трофейну зброю.

Декларуванню не підлягає:

нарізна вогнепальна зброя калібру від 12,7 мм та більше і боєприпаси до неї;

гладкоствольна вогнепальна зброя калібру більше 23 мм і боєприпаси до неї;

кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, переносні зенітно-ракетні комплекси, ствольні артилерійські системи і боєприпаси до них та інша зброя і боєприпаси, що не можуть перебувати у власності цивільних осіб;

вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, що є засобом або знаряддям вчиненого кримінального правопорушення;

зброя, закріплена за військовослужбовцями ЗСУ чи інших військових формувань, а також силових структур (СБУ, Нацгвардія та інші);

боєприпаси окремо від вогнепальної зброї.

Вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, що не підлягають декларуванню, вилучає Нацполіція.