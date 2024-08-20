Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про позбавлення зрадників державних нагород

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Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 11410 про позбавлення державних нагород зрадників України.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Рішення підтримав 341 народний депутат.

Проєкт пропонує внести зміни до низки законів і встановити новий вид покарання — позбавлення державної нагороди України. Зробити це можна буде за рішенням суду.

Держнагород хочуть позбавляти людей, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або злочини проти основ нацбезпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Також державні нагороди хочуть забирати у тих, хто популяризує або пропагує Росію та її органи влади чи представників, створює позитивний образ РФ, виправдовує і визнає правомірною її окупацію України.

Документ також передбачає, що люди, яких позбавлять державних нагород України, втрачають право на всі пільги, передбачені для володарів таких нагород.

Що передувало

Законопроєкт про позбавлення держнагород Зеленський ініціював ще 16 липня. Громадський рух ЧЕСНО, який веде Реєстр зрадників, писав, що чимало фігурантів цього реєстру мають державні нагороди.

Зокрема, звання «Герой України» має чинний нардеп, один з колишніх лідерів ОПзЖ Юрій Бойко. Міністр освіти часів Януковича Дмитро Табачник нагороджений орденом Богдана Хмельницького, колишній та вже ліквідований нардеп від ОПзЖ Ілля Кива — орденом Данила Галицького, експремʼєр Микола Азаров, ексголова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов та очільник ОПзЖ Віктор Медведчук — орденами князя Ярослава Мудрого.