Угорщина не пояснила Брюсселю, чому спростила вʼїзд до себе росіян і білорусів

Новини

Getty Images / «Бабель»

Європейська комісія встановила для Угорщини дедлайн на 19 серпня для відповіді, чому та спростила вʼїзд росіян і білорусів на свою територію. Будапешт проігнорував кінцевий термін.

Про це пише Euractiv.

Європейська комісарка із внутрішніх справ Ілва Йоганссон на початку серпня надіслала лист своєму колезі з Угорщини Шандору Пінтеру з проханням пояснити зміни, внесені до імміграційної політики країни.

Комісарка наголосила, що видача довгострокових віз і дозволів на проживання є індивідуальною справою держав-членів ЄС, але додала, що «такі схеми мають бути ретельно збалансовані, щоб не поставити під загрозу цілісність нашої спільної території без внутрішнього прикордонного контролю та належним чином враховувати потенційні наслідки для безпеки».

Ілва Йоганссон попросила Будапешт відповісти запитання «не пізніше 19 серпня». У коментарі Euractiv вона підтвердила, що відповіді в строк не надійшло.

Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція 15 серпня написали спільний лист до Брюсселю, в якому висловили стурбованість тим, що послаблення обмежень Угорщиною може збільшити ризики для безпеки для всіх держав-членів ЄС.

На це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відповів майже одразу і заявив, що спрощення вʼїду громадян РФ і Білорусі «не становить жодного ризику для безпеки з точки зору Шенгенської зони», а протилежні заяви назвав «просто брехнею».