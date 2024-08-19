Українські війська контролюють понад 1 250 км² Курської області

Новини

Getty Images / «Бабель»

Збройні сили України контролюють уже понад 1 250 км² території Курської області РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Під контролем українських військ уже 92 населених пункти на Курщині.

«Загалом ця операція стала найбільшою нашою інвестицією в процес звільнення українців і українок з російського полону. Ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії продовжуються», — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що зараз Україна не може публічно говорити про те, які саме підрозділі залучені до Курської операції.

Він додав, що зараз російське прикордоння навпроти Сумщини «значною мірою очищене від присутності російської армії».

«І це також — серед цілей нашої операції, тактичних цілей», — зазначив Зеленський.

Курська операція

Уперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала, поки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не заявив, що Україна контролює майже 1 000 км² Курської області Росії. Точна кількість захоплених у полон росіян невідома, однак українські високопосадовці (зокрема Сирський) заявляли, що в окремі дні операції в полон здавалися сотні російських військових.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. Україна планує відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних, допустити представників ООН і Червоного Хреста та налагодити постачання продовольства і медикаментів.

15 серпня в Курській області Україна створила першу військову комендатуру.