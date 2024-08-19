Шольц на тлі заяв про обмеження допомоги Україні заявив, що Німеччина «залишається найбільшим прихильником України в Європі»

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Reuters / «Бабель»

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на тлі публікацій у медіа про начебто обмеження допомоги Україні запевнив, що Німеччина продовжить підтримку України.

Про це він написав у X.

За його словами, Німеччина «була і залишається найбільшим прихильником України в Європі».

«І ми продовжуємо нашу підтримку, надаючи кредит у розмірі €50 мільярдів, який ми розпочинаємо разом з G7, що дозволить Україні закуповувати зброю у великих масштабах. Вона може спиратися на це», — зазначив він.

Раніше цього ж дня речник міністерства фінансів ФРН Фабіан Лебер казав, що Німеччина продовжить надавати підтримку Україні в її захисті від російського вторгнення стільки часу, скільки потрібно, пише Bloomberg.

Він пояснив, що бюджетні обмеження означають, що фінансування додаткової допомоги Україні не буде доступним з федерального бюджету.

За словами Лебера, правляча коаліція Шольца та її міжнародні партнери розраховують на те, що частина підтримки України буде фінансуватися коштом прибутків, отриманих від заморожених активів російського центрального банку.

Що передувало

17 серпня німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAS) написало, що Німеччина обмежить допомогу Україні найближчим часом — доставлять тільки вже затверджену допомогу без виділення нової.

Це б означало, що сума допомоги Німеччини не має виходити за рамки закладених на цей рік €8 мільярдів і закладених на наступний €4 мільярдів.

Водночас Deutsche Welle писало, що в німецькому уряді й раніше обговорювали відмову від постійних виплат на військову підтримку України з федерального бюджету. Замість цього Берлін планує фінансувати поставки зброї за допомогою заморожених активів російського центрального банку.

В українському МЗС матеріал назвали маніпулятивним і пояснили, що в Німеччині триває бюджетний процес. Очікується, що бюджет буде затверджений у листопаді, і лише тоді буде відомий рівень підтримки України на наступний рік.