«Культ голодної смерті» в Кенії: послідовники дали свідчення проти пастора і його 93 сподвижників

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Лідера кенійського «культу голодної смерті», або ж церкви Good News, Пола Маккензі та 93 його сподвижників судять за ненавмисні вбивства. Перші свідки дали свідчення проти них на суді. Кажуть, пастор наказував своїй пастві уникати освіти й медицини і морити своїх дітей голодом.

Про це передає The New York Times.

Пола Маккензі звинувачують у тому, що він наказав членам своєї церкви не їсти самим і морити голодом своїх дітей, щоб потрапити на небеса до кінця світу і «побачити Ісуса». Ні пастор, ні 93 його сподвижники поки що не визнали себе винними.

Зараз відомо про 429 загиблих — їхні тіла ексгумували з могил у лісі Шакахола на південному сході Кенії, де жили члени культу. Частина людей померла від голоду, решта були задушені, побиті. Ще сотні вважаються зниклими безвісти. Кілька десятків людей вдалося врятувати.

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У суд запросили 90 свідків. Одною з перших свідчила 9-річна дитина. Вона розповіла, що батьки не давали їй і молодшим братам і сестрам їсти й пити, а коли вона намагалася знайти їжу — били. Дітей також одягли в особливий «одяг смерті». За її словами, молодші брати і сестри померли від голоду на її очах.

Ще один свідок, 17-річний хлопець, сказав, що пастор закликав їх знищувати будь-які свої документи, зокрема посвідчення особи та свідоцтва про народження.

Активісти і правозахисні розкритикували те, як багато часу витратила прокуратура, щоб почати судовий процес. Вони також поставили під сумнів вибір урядом відповідачів — вважають, що дехто з тих, кого судять, «самі є жертвами».