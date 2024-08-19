Опитування: 43% українців позитивно ставляться до легалізації медичного канабісу

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Катерина Бандус / «Бабель»

Закон про легалізацію медичного канабісу набув чинності 16 серпня. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опитав 1 067 українців про ставлення до легалізації.

Опитування показало, що до легалізації медичного канабісу позитивно ставляться 43% респондентів. Майже втричі менше українців (16%) ставляться негативно. Водночас 41% мають або нейтральне, або невизначене ставлення до легалізації медичного канабісу.

Водночас коли соціологи «уточнювали», що йдеться про легкий наркотик — марихуану, показники схвалення дещо змінилися. У такому формулюванні запитання до легалізації позитивно поставилися вже 45%. Зросла й частка противників, а також тих, хто має нейтральне або невизначене ставлення. Негативно поставилися 23%, а ще 32% — нейтрально чи невизначено.

Також соціологи поставили українцям запитання з акцентом на тому, що це полегшить біль багатьом пацієнтам (зокрема онкохворим і пораненим військовим). У такому контексті легалізацію схвалили вже 57% українців. Водночас 14% і надалі мали негативне ставлення, а ще 28% — нейтральне чи невизначене.

КМІС

Найбільше підтримували легалізацію, незалежно від формулювання запитання, у центральній частині України (53%), найменше — на півдні (43%). Водночас частка противників найвища на сході України (24%), а найнижча — на заході (14%).

Респонденти з вікової групи 60—69 років частіше за інших висловлювали підтримку легалізації (57%). Найменше противників було серед українців віком 18—29 років (7%), а найбільше — у віковій категорії 40—49 років (21%).

КМІС

«Євроатлантична інтеграція, яку безумовно підтримує більшість населення України, стосується не лише соціально-економічних чи безпекових питань, а також світоглядного виміру, зокрема, з непростих, дискусійних питань. Це стосується і легалізації канабісу. Зростання позитивного ставлення до легалізації медичного канабісу можна розглядати як один із індикаторів осучаснення цінностей українців та наближення їх до європейських або ж Західних, а також більшої кристалізації України як частини Європейського й загалом Західного світу», — зауважив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Він нагадав, що не так давно українці демонстрували значно вищий консерватизм. Зокрема в одному з опитувань ще в 2016 році 85% вважали, що легкі наркотики треба «повністю заборонити».

У 2019 році в опитуванні КМІС для «Детектор медіа» 76% респондентів відповіли, що вони не споживатимуть медіа, яке «постійно просуває легалізацію легких наркотиків чи проституції».

«Зараз ми спостерігаємо фундаментальні зміни у свідомості громадян, які вже схвально ставляться до легалізації. Проте при цьому варто зберігати обережність. Залишається досить велика частка тих, хто має нейтральне або невизначене ставлення. Крім цього, закон лише набув чинності, і важливо, як саме виглядатиме імплементація. Можна очікувати на наративи про «корупцію у цій сфері», про «перетворення України на нарколабораторію», про «зростання наркозалежних» тощо. Тобто противники легалізації зберігають можливість впливати на громадську думку, і це варто враховувати, щоб не було відкочування від нинішнього (доволі позитивного) стану», — зазначив Грушецький.

Що відомо про легалізацію медичного канабісу

Закон про легалізацію медичного канабісу врегульовує його обіг в медичних і промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Канабіс, його смола, екстракти та настоянки тепер дозволені — їх виключили з переліку особливо небезпечних речовин.

Закон спрощує медичне використання ліків на основі канабісу, водночас передбачаючи жорсткий контроль з боку Нацполіції над вирощуванням цієї рослини, виробництвом і збутом ліків на її основі.

Прозорість і контроль обігу ліків з медичного канабісу забезпечуватиме електронна система. У ній реєструватимуть кожну операцію з медичним канабісом.

Ліки з медичного канабісу виготовлятимуть в умовах аптеки та призначатимуть за рецептом. Їх можна буде купити лише за електронним рецептом. Очікується, що ліки з медичного канабісу будуть у формах оральних крапель, твердих капсул, дентальних паст. Аптеки мають отримати ліцензії, щоб продавати ці ліки.

Медичний канабіс від звичайного відрізняється вмістом тетрагідроканабінолу (ТГК) — речовини, що дає наркотичний ефект, а саме викликає відчуття ейфорії, змінює свідомість і поведінку. У медичному канабісі ТГК мало, натомість багато канабідіолу, який знімає біль, розслаблює, налагоджує сон та апетит.

У МОЗ зазначають, що медичний канабіс ефективний для лікування понад 50 патологічних станів: хронічного болю, артриту, ревматизму, епілепсії, хвороб Альцгеймера і Паркінсона, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу тощо. І додають, що канабіс у медичних цілях використовують у 56 країнах світу.