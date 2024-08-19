Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні. Туди ввійшли ППО IRIS-T і дрони

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Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, пише урядова пресслужба. Ось що туди ввійшло:

один зенітно-ракетний комплекс малого радіусу IRIS-T SLS (раніше передали 2 од.);

14 тисяч патронів калібру 155 мм (раніше — 166 тисяч);

10 надводних безпілотників (раніше — 40 од.);

26 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами (раніше — 262 од.);

одна броньована евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами (раніше — 21 од.);

6 військових інженерних машин;

55 тисяч аптечок (раніше — 600 тисяч од.);

700 штурмових гвинтівок MK 556 (раніше — 2 425 од.);

10 високоточних снайперських гвинтівок HLR 338 з боєзапасом 240 тисяч патронів (раніше — 240 од.);

50 гвинтівок CR 308 (раніше — 481 од.).

Також у пакет увійшли матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів.

Німеччина є одним з європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та багато іншого.