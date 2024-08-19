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Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні. Туди ввійшли ППО IRIS-T і дрони

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Wikimedia

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, пише урядова пресслужба. Ось що туди ввійшло:

Також у пакет увійшли матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів.

Німеччина є одним з європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та багато іншого.