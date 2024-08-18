NYT: Понад 300 російських полонених з Курщини опинилися у вʼязниці на півночі України

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The New York Times

Через вʼязницю на півночі України пройшли 320 російських військових, яких взяли у полон Сили оборони України під час операції у Курській області. З них 80% — строковики.

Про це пише The New York Times із посиланням на начальника вʼязниці й додає, що ці дані перевірити неможливо.

На момент, коли журналісти NYT побували у вʼязниці 16 серпня, там утримували 71 військовополоненого. Після обробки їхніх даних полонених відправляють у спеціальні табори.

У розмовах із журналістами полонені згадували, як залишали свої позиції або здавалися, коли опинилися перед натиском українських військ у Курській області. Один з них, Василь, сказав, що вижив, бо пролежав у березовому гаю біля російського кордону три дні, вкритий гілками та листям, перш ніж вирішив здатися.

Росія укомплектувала свою прикордонну оборону молодими призовниками, деяких з них призвали лише кілька місяців тому.

The New York Times

Ігор, 21-річний призовник, сказав, що українська артилерія посилилася за кілька днів до вторгнення. Про це доповідали командирам, але ті, за його словами, не реагували. Тим часом 20-річний Сергій з Татарстану додав, що його командир вивів 28 солдатів з позицій і заховав у сільській хаті, але їх знайшли українські військові. Усі здалися.

Інші полонені скаржилися, що їх відправили з недостатньою підготовкою на поле бою, яке перетворилося на складну суміш з безпілотників, радіоелектронних перешкод і добре відточеної тактики для штурму окопів і укріплень.

Завдяки масовій здачі в полон російських військових український обмінний фонд поповнився. Це дає шанс повернути більше українських військовополонених.

Курська операція

Уперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала, поки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не заявив, що Україна контролює майже 1 000 км² Курської області Росії. Точна кількість захоплених у полон росіян невідома, однак українські високопосадовці (зокрема Сирський) заявляли, що в окремі дні операції в полон здавалися сотні російських військових.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. Україна планує відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних, допустити представників ООН і Червоного Хреста та налагодити постачання продовольства і медикаментів.

15 серпня в Курській області Україна створила першу військову комендатуру.