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Помер французький актор Ален Делон. Йому було 88 років. Про це передає газета Le Monde з посиланням на LʼAgence France-Presse, яке отримало заяву від його дітей.

Один із найпопулярніших акторів французького кіно Ален Делон розпочав карʼєру у 1957 році. Він зіграв у популярних фільмах, які згодом стали класикою, як-от «На яскравому сонці», «Рокко та його брати», «Леопард», «Нескорений», «Самурай», «Басейн», «Сицилійський клан», «Борсаліно» та інші. За свою карʼєру він здобув чималу кількість нагород. У травні 2019 року на Каннському кінофестивалі він отримав Почесну пальмову гілку як відзнаку за всю свою карʼєру.

Крім акторської діяльності, він був кінопродюсером, сценаристом, режисером, а також ветераном першої індокитайської війни.