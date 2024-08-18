Помер французький актор Ален Делон
- Автор:
- Ліза Бровко
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Stefania D'Alessandro / Getty Images
Помер французький актор Ален Делон. Йому було 88 років. Про це передає газета Le Monde з посиланням на LʼAgence France-Presse, яке отримало заяву від його дітей.
Один із найпопулярніших акторів французького кіно Ален Делон розпочав карʼєру у 1957 році. Він зіграв у популярних фільмах, які згодом стали класикою, як-от «На яскравому сонці», «Рокко та його брати», «Леопард», «Нескорений», «Самурай», «Басейн», «Сицилійський клан», «Борсаліно» та інші. За свою карʼєру він здобув чималу кількість нагород. У травні 2019 року на Каннському кінофестивалі він отримав Почесну пальмову гілку як відзнаку за всю свою карʼєру.
Крім акторської діяльності, він був кінопродюсером, сценаристом, режисером, а також ветераном першої індокитайської війни.
- У вересні 2022 року Ален Делон висловив свою підтримку українському народу у війні проти росії.
- У березні 2022 року син Алена Делона Ентоні сказав в інтервʼю французькій телерадіокомпанії RTL, що батько попросив його допомогти з евтаназією і що він погодився бути поруч із татом в останні хвилини його життя.