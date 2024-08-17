Прокуратура порушила справу через відео з обезголовленням, імовірно, українського військового

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Getty Images / «Бабель»

Офіс генерального прокурора порушив справу через відео з обезголовленням, імовірно, українського військового.

Справу розслідують як порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

«Поширення представниками РФ такого відео вкотре засвідчує їхню повну зневагу до норм і принципів міжнародного гуманітарного права», — зазначили в прокуратурі.

Про яке відео йдеться

Напередодні російські ресурси оприлюднили відео, на якому показали відрізану голову нібито українського військовослужбовця — її насадили на кіл.

Автори відео — 155 окрема гвардійська бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту, його супроводжують словами про помсту за вторгнення ЗСУ в Курську область, зазначав український проєкт Deepstate. Україна раніше повідомляла, що саме ця бригада причетна до російських злочинів у Бучі на Київщині.

Проєкт Deepstate також визначив локацію, де було знято відео, — це КПП «Колотилівка» в Курській області РФ. За даними авторів проєкту, орієнтовно 12 серпня там була невдала спроба прориву українських Сил оборони.

Український омбудсман Дмитро Лубінець уже звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста з приводу цього відео.