The Times: Велика Британія не може дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії через опір США

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Велика Британія не може дозволити Україні бити далекобійними ракетами Storm Shadow по цілях на території Росії через опір з боку США.

Про це пише The Times, посилаючись на джерела в британському уряді.

США побоюються можливої ескалації на тлі цього рішення. Про це, зокрема, нещодавно говорила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх. Тож Велика Британія чекає на схвалення Штатів, перш ніж дозволити українцям використовувати ракети. Лондон надіслав відповідний запит Вашингтону понад місяць тому, та досі не отримав відповіді.

Щоб дозволити Україні використовувати свою далекобійну зброю, Велика Британія має отримати схвалення не тільки від США, але й від Франції та третьої неназваної країни НАТО, зазначає The Times. Джерела видання підкреслили, що Лондон не звинувачує США в затягуванні процесу — подібні рішення «вимагають часу».

При цьому повірений у справах США у Великій Британії Метью Палмер заявив Times Radio, що питання використання британської далекобійної зброї — це справа Лондону і Києва. The Times зазначає, що США можуть чекати підсумків операції ЗСУ в Курській області для ухвалення рішення.

Неназваний член Комітету з питань оборони України розповів The Times, що Україна була змушена провести Курську операцію через відмову Заходу дозволити Києву використовувати їхні далекобійні ракети по цілях у Росії.