Росіяни оприлюднили відео з обезголовленим українським військовим. Омбудсман звернувся в ООН та МЧХК

Новини

Getty Images / «Бабель»

Російські ресурси 16 серпня оприлюднили відео, на якому показують відрізану голову нібито українського військовослужбовця.

«Бабель» не показує відео, оскільки воно містить шокуючі кадри.

Автори відео — 155 окрема гвардійська бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту, його супроводжують словами про помсту за вторгнення ЗСУ в Курську область, зазначав проєкт Deepstate.

Україна раніше повідомляла, що саме ця бригада причетна до російських злочинів у Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області.

Проєкт Deepstate також визначив локацію, де було знято відео — це КПП Колотилівка в Курській області РФ. За даними авторів проєкту, орієнтовно 12 серпня там була невдала спроба прориву українських Сил оборони.

Український омбудсман Дмитро Лубінець уже зреагував на це відео, звернувшись до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«Також зауважу, що такі відео ворог використовує, аби залякати та деморалізувати українців. Однак це тільки стверджує нас у прагненні притягнути кожного, хто вчиняє такі нелюдські звірства, до неминучої відповідальності», — зазначив він.