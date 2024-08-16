Сирський: У Курській області Росії ЗСУ просунулися ще на 1—3 км
- Автор:
- Оля Березюк
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Сили оборони України продовжують операцію в Курській області Росії. На деяких напрямках вони просунулись на 1—3 км.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у доповіді президенту Володимиру Зеленському.
«Маємо просування на деяких напрямках на відстань від одного до трьох кілометрів у бік противника. Вздовж всієї лінії фронту продовжуються бої, в цілому ситуація контрольована», — сказав Сирський.
Він також зазначив, що українські військові продовжують поповнювати «обмінний фонд», однак точної кількості російських полонених не назвав. Сирський додав, що тривають бої в районі Малої Локні.
Також головком наголосив, що генерал Едуард Москальов, який очолив першу військову комендатуру в Курській області, вже узявся до виконання обовʼязків.
Курська операція
Вперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».
До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала, поки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не заявив, що Україна контролює майже 1 000 км² Курської області Росії. Точна кількість захоплених у полон росіян невідома, однак українські високопосадовці (зокрема Сирський) заявляли, що в окремі дні операції в полон здавалися сотні російських військових.
Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. Україна планує відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних, допустити представників ООН і Червоного Хреста та налагодити постачання продовольства і медикаментів.
15 серпня в Курській області Україна створила першу військову комендатуру.