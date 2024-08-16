Уряд підтримав законопроєкт про заборону використання російських програм
- Автор:
- Оля Березюк
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Кабінет міністрів підтримав заборону використання програмного забезпечення і сайтів країн, проти яких Україна ввела санкції. Насамперед мова про Росію.
Про це повідомили пресслужба уряду та очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Законопроєкт пропонує визначити нові види секторальних санкцій у законі України «Про санкції». Під заборону потраплятиме ПЗ, якщо розроблене:
- людьми чи компаніями з підсанкційних держав;
- компанією, часткою статутного капіталу якої володіє підсанкційна держава;
- компаніями, які перебувають під контролем іноземних компаній чи людей, які здійснюють терористичну діяльність;
- з використанням вихідного або обʼєктного коду інших підсанкційних продуктів;
- людьми, які підпадають під санкції, незалежно від країни їхнього походження.
У законопроєкті також пропонують заборонити доступ до сайтів, які належать людям чи організаціям, що перебувають під санкціями.
- Україна почала масово блокувати російські сервіси у 2018 році — тоді під заборону потрапили соцмережі «Одноклассники» і «ВКонтакте», «Яндекс», а також низка російського програмного забезпечення (зокрема, популярна програма бухгалтерського обліку 1С).
- У квітні 2023 року асоціація IT Ukraine звернулась до Мінцифри з ініціативою заборонити використання держкомпаніями та бізнесом російського ПЗ. CEO асоціації пояснював, що в Україні досі без обмежень працюють усі клони 1С, перереєстровані в країнах ЄС, і російський софт, який підпадає під санкції (BAS ERP, AmoCRM, «Бітрікс»).