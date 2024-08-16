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Уряд підтримав законопроєкт про заборону використання російських програм

Автор:
Оля Березюк
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Кабінет міністрів підтримав заборону використання програмного забезпечення і сайтів країн, проти яких Україна ввела санкції. Насамперед мова про Росію.

Про це повідомили пресслужба уряду та очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Законопроєкт пропонує визначити нові види секторальних санкцій у законі України «Про санкції». Під заборону потраплятиме ПЗ, якщо розроблене:

У законопроєкті також пропонують заборонити доступ до сайтів, які належать людям чи організаціям, що перебувають під санкціями.